Çorum FK, Süper Lig’e yükseldi! Esenler Erokspor finalde kaybetti

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Çorum FK ile kozlarını paylaştı. Müsabaka MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlendi.
VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe görev aldı.
Çorum FK, Esenler Erokspor karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Çorum FK'nın gollerini 37. dakikada Serdar Gürler ile 53. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Esenler Erokspor'da Guelor Kanga, 90+3. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Çorum FK, Süper Lig'e yükseldi.
2 TAKIM DOĞRUDAN ÇIKMIŞTI
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Erzurumspor FK ile lig ikincisi Amedspor, Süper Lig bileti almışlardı.
Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
ESENLER EROKSPOR 3. OLMUŞTU
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de normal sezonu üçüncü sırada noktalamış ve doğrudan play-off finaline yükselmişti.
Esenler Erokspor - Çorum FK: 0-2
Goller: 37' Serdar Gürler, 53' Mame Thiam
Kırmızı kart: 90+3' Guelor Kanga
İLK 11'LER
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Cavare, Enes Alıç, Tugay Kacar, Mikail Okyar, Recep Niyaz, Mame Mor Faye, Amilton, Kayode.
Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Oğuz Gürbulak, Fredy, Pedrinho, Serdar Gürler, Burak Çoban, Thiam.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada sağ kanatta pası alan Fredy topla ceza sahası içerisine girdi. Fredy'nin pasında karşı karşıya kalan Mame Thiam'ın şutunda kaleci Ertuğrul topu çeldi.
19. dakikada sol kanatta topla buluşan Kayode'nin pasında ceza sahasına giren Faye kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faye'nin şutunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
20. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutu auta gitti.
34. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin şutunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.
37. dakikada sol kanatta topu alan Oğuz Gürbulak'ın ortasında ceza alanı içerisinde topa yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
40. dakikada sol kanatta topla buluşan Mame Thiam ceza sahasının çaprazından içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerinde topla buluşan Mame Thiam'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-2
84. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içerisinde Berat Luş'un önünde kaldı. Berat şutunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Faye'nin röveşatasını kaleci İbrahim Sehic çeldi.
90+3. dakikada köşe vuruşu kullanmaya hazırlanan Kanga itirazları sonrası kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Çorum FK, müsabakayı 2-0 kazandı.