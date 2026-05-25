Beşiktaş’tan yeni teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları devam ederken dikkat çeken bir açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen'in yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."

