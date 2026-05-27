İngiltere’de sezonun en iyi teknik direktörü Mikel Arteta

Giriş Tarihi: 27.05.2026 11:13

İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi teknik direktörü, Arsenal ile şampiyonluğa ulaşan Mikel Arteta oldu.

AA
Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-26 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre oylamada Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United), Josep Guardiola (Manchester City), Andoni Iraola (Bournemouth) ve Regis Le Bris'yi (Sunderland) geride bırakan Arteta, sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ARSENAL #İNGİLTERE PREMİER LİG #MİKEL ARTETA

