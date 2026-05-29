Ahmetcan yuvaya dönüyor

Trabzonspor
altyapısından yetişen ve 9 milyon Euro gibi rekor bir ücretle Hollanda
devi Ajax
'ın yolunu tutan Ahmetcan Kaplan için geri dönüş ihtimali ciddi şekilde güçlendi.
Amsterdam ekibinde beklediği süreleri bulamayan ve son olarak NEC Nijmegen
'e kiralanan 23 yaşındaki stoper, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Ajax yönetimi, sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan genç oyuncuyu bedelsiz kaptırmamak adına 4-5 milyon Euro civarında bir bonservisle elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Trabzonspor transfer komitesi, eski oyuncusuyla ilk teması kurdu. Oyuncunun ve kulübünün maddi beklentilerini öğrenen Fırtına, önümüzdeki günlerde bu konuda resmi bir karar verip transfer görüşmelerini ciddiyete döndürebilir.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen'de 33 maçta 2702 dakika süre alarak 3 gol kaydeden Ahmetcan, istikrarlı grafiğiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'deki mevcut 10+4 kuralına uyması sebebiyle yerli rotasyonunda değeri daha da artan Ahmetcan, A Milli Takım'ın geniş kadrosunda da yer alıyor.