Muhammed Cham’ın yeni adresi belli oldu!

Trabzonspor, geçen sezon Slavia Prag'a kiralık gönderdiği Muhammed Cham'ı yine kiralık yolladı.

Bordo-mavililer, 25 yaşındaki on numara için Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile el sıkıştı. Sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun yer aldığı öğrenildi. Trabzonspor ile 30 Haziran 2028'e kadar mukavelesi bulunan Cham, 2024-25 sezonunda Fransız ekibi Clermont'tan kadroya katılmıştı. Fırtına'da 38 maçta 6 gol, 12 asist kaydetmişti. Geçen yıl ise Slavia Prag'da 25 müsabakada hiç skor katkısı sağlayamadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör