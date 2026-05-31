Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Oliver Glasner açıklaması
Giriş Tarihi: 31.05.2026 14:09 Son Güncelleme: 31.05.2026 14:20

Beşiktaş'tan Oliver Glasner açıklaması

Beşiktaş, basında yer alan Avusturyalı Teknik Direktör Oliver Glasner’le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddialarını yalanladı.

İHA
Beşiktaş’tan Oliver Glasner açıklaması
  • ABONE OL
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner'le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız" denildi.

#SERDAL ADALI #ÖNDER ÖZEN #FUTBOL A TAKIMI #BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Oliver Glasner açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA