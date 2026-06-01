Göztepe’de kaptan belirsiz!

Giriş Tarihi: 1.06.2026 18:48

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iç transferde 3 oyuncuyla yollarını resmi olarak ayıran Göztepe'de tecrübeli takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın kariyeriyle ilgili kararı bekleniyor.

DHA
Sarı-kırmızılı kulüpte 4 sezondur forma giyen 37 yaşındaki İsmail Köybaşı'nın faal olarak oynamaya devam edip etmeyeceği belirsiz.

Göztepe'ye 2022'de imza atarken futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe de kulüpte başlaması planlanan, 4 yıldır başarılı bir performans sergileyen takımda taraftar ve yönetimin de çok sevdiği isimlerin başında gelen emektar yıldızın sözleşmesi sona erdi.

Geçen sezon başında 1 yıllığına sözleşme yenileyen futbolcu ve kulüp karar aşamasında. Süper Lig'de 18 yıllık kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giyerek 2 şampiyonluk yaşayan, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla ter döken İsmail Köybaşı geçen sezon 10 maçta oynadı.

Ocak ayında sakatlık yaşayan sarı-kırmızılıların kaptanı son haftalarda kadroya girmesine rağmen forma giymedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
