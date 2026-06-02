Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe’deki bu başarısızlığı önlemek istiyoruz"

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulunun kendi işlerinde başarılı insanlardan oluştuğunu ifade ederek, sarı-lacivertlilerin lig şampiyonu olması gerektiğine dikkat çekti. Yıldırım, "Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. Bizde maalesef şampiyon olamadığın zaman kayıplarımız oluyor. Bu kayıplar nedir; önce taraftar kaybı oluyor. Çocuklar ailede baskı görmezse babasının tuttuğu takımı takip etmiyor. Çocuğu rahat bırakırsanız Türkiye'de kim başarılıysa oraya kayma yapıyor ve o takımla büyüyor. Bizim başarılı olmamız lazım. Eğer şampiyon olmadığınız takdirde bütün geleceğin gençlerini kaybedersiniz. Bunu kırmak için hem lider, hem akıl, hem iyi bir yönetim; yönetimde maddi kaynakları iyi olan insanlar bir araya gelip Fenerbahçe'deki bu başarısızlığı önlemek istiyoruz. Bizden sonra da bu yönetimin içinden başkan, divan başkanı veya federasyon başkanları çıkacaktır. Bu insanlar iş hayatında da zaten başarılılar. İyi bir yönetim var. Tecrübe olarak ben varım. Akıl da hem bende hem bu yönetimde. Bu işe dur diyebilecek bir ekip olduğumuz için talip olduk" ifadelerini kullandı.



"MOURINHO'DAN FAYDALANAMADIK"

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho konusunda görüşlerini aktaran Yıldırım, "Obradovic neyse Mourinho da odur. Başkan olsaydım 'Galatasaray ile onunla bununla uğraş demezdim. Sen işine bak kardeşim sen sahaya bak daha dışı bize ait' derdim. Ama maalesef öyle bir duruma geldik ki Mourinho başka bir boyuta geçti. Şimdi Real Madrid'e gidiyor. Perez seçilirse Real Madrid'in antrenörü; daha önce de çalıştırdı. Dünyadaki 3-5 teknik direktörden biri. Faydalanamadık" diye konuştu.