Hakan Safi: "Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrolarından birini kuruyoruz"

Fenerbahçe'nin geçmişteki gücüne ve başarılarına vurgu yapan Safi, sarı-lacivertli kulübün yeniden eski günlerine dönmesi gerektiğini belirtti. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü iliklerine kadar hisseden bir neslin evlatları olduklarını ifade eden Safi, "Fenerbahçemiz bir dönem kadroların en iyisine, statların en büyüğüne ve şampiyonluklara sahipti. Ancak bugün ligdeki gidişatımız ortada, tesislerimiz eskidi. Bu tablo bize yakışmıyor. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yeniden hatırlaması ve hatırlatması gerekiyor. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi çocuklarımıza yaşatmak boynumuzun borcudur" dedi.

Göreve gelmeleri halinde güçlü ve iddialı bir takım oluşturacaklarını dile getiren Safi, "Ben iddialı bir kardeşinizim. Vasat kadrolar oluşturan bir başkan olmayacağım. Çok kaliteli bir kadro kuracağız. Taraftarlarımız iyi futbolcular izlemek istiyor. Biz de onlara bunu sunacağız. Önümüze çıkan her engeli teker teker ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu yapılanmasına da değinen Safi, her alanda mücadele edecek güçlü bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Öyle bir yönetim kurulu kurduk ki her türlü mücadeleyi vereceğiz. Fenerbahçe'nin haklarını her platformda savunacağız" ifadelerini kullandı.