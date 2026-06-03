2026 FIFA Dünya Kupası’nda F Grubu: Japonya

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Japonya Milli Futbol Takımı, üst üste 8. kez bu turnuvada mücadele edecek.

Hollanda, Tunus ve İsveç ile F Grubu'nda yer alan Japonya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA HİKAYESİ

Teknik direktörlüğünü Hajime Moriyasu'nun yaptığı Japonya, Asya Elemeleri ikinci turunda Kuzey Kore, Suriye ve Myanmar ile aynı grupta yer aldı. Oynadığı maçlarda 24 kez rakip fileleri havalandıran Japonlar, rakiplerinin gol atmasına izin vermedi ve gol yemeden namağlup üçüncü tura yükseldi.

Japonlar üçüncü turda Çin Halk Cumhuriyeti, Bahreyn, Suudi Arabistan, Endonezya ve Avustralya'nın olduğu grubu da 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider noktaladı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Japonya'nın elemelerde oynadığı maçlar ve puan durumu şöyle:

İkinci tur:

Japonya-Myanmar: 5-0

Suriye-Japonya: 0-5

Japonya-Kuzey Kore: 1-0

Kuzey Kore-Japonya: 0-3

Myanmar-Japonya: 0-5

Japonya-Suriye: 5-0

Puan durumu:

TAKIM O G B M A Y Av. P 1 Japonya 6 6 0 0 24 0 24 18 2 Kuzey Kore 6 3 0 3 11 7 4 9 3 Suriye 6 2 1 3 9 12 -3 7 4 Myanmar 6 0 1 5 3 28 -25 1

Üçüncü tur:

Japonya-Çin: 7-0

Bahreyn-Japonya: 0-5

Suudi Arabistan-Japonya: 0-2

Japonya-Avustralya: 1-1

Endonezya-Japonya: 0-4

Çin-Japonya: 1-3

Japonya-Bahreyn: 2-0

Japonya-Suudi Arabistan: 0-0

Avustralya-Japonya: 1-0

Japonya-Endonezya: 6-0

PUAN DURUMU:

TAKIM O G B M A Y Av. P 1 Japonya 10 7 2 1 30 3 27 23 2 Avustralya 10 5 4 1 16 7 9 19 3 S. Arabistan 10 3 4 3 7 8 -1 13 4 Endonezya 10 3 3 4 9 20 -11 12 5 Çin 10 3 0 7 7 20 -13 9

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Japonya'da Hiroki Ito, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe gibi isimler Asya ekibinin savunmasında forma giyen kritik isimler olarak öne çıkıyor. Daichi Kamada, Kaishu Sano, Takefusa Kubo, Ao Tanaka, Daizen Maeda, Ritsu Doan'ın oynadığı Japon orta sahasının önünde Yuito Suzuki, Ayase Ueda, Kento Shiogai, Keisuke Gato da hücum silahı olarak görev yapıyor.

Japonya Milli Takımı'ndaki önemli sayıda futbolcu Avrupa kulüplerinde forma giyiyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 7 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 25 maç yapan Japonlar, 7'sini kazandı, 6'sından beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Japonlar, Dünya Kupası tarihi boyunca 25 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.

Katıldığı organizasyonlarda 4 kez gruptan çıkmayı başaran Japonya, son 16 turundan fazlasını elde edemedi. Japonya, 2022'deki Dünya Kupası'nda ise İspanya ve Almanya gibi favorilerin olduğu gruptan iki zorlu rakibini de yenerek lider çıkmayı başardı ancak son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla elendi.

Japonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Grup aşaması

2002 - Son 16 turu

2006 - Grup aşaması

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2018 - Son 16 turu

2022 - Son 16 turu

DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Defanslar: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Ko Itakura (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Ayumu Seko (Le Havre), Junnosuke Suzuki (Copenhagen)

Orta Sahalar: Wataru Endo (Liverpool), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Junya Ito (Genk), Kaishu Sano (Mainz 05)

Forvetler: Ayase Ueda (Feyenoord), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Yuito Suzuki (SC Freiburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg)

MAÇ TAKVİMİ

Japonya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

14 Haziran (TSİ 23.00): Hollanda-Japonya (Dallas Stadyumu)

20 Haziran (TSİ 07.00): Tunus-Japonya (Monterrey Stadyumu)

26 Haziran (TSİ 02.00): Japonya-İsveç (Dallas Stadyumu)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör