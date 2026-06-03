Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burhan Eşer'in önceliği Bodrum FK
Giriş Tarihi: 3.06.2026 13:23

Burhan Eşer'in önceliği Bodrum FK

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde geçen sezon görevi başındayken bahis soruşturması sonucu 6 ay men cezası alan teknik direktör Burhan Eşer sahalara geri dönüyor.

DHA
Burhan Eşer’in önceliği Bodrum FK
  • ABONE OL

Cezasını tamamlayan genç teknik adamın 30 Haziran 2026 tarihinde Bodrum FK ile sözleşmesi sona ererken, yönetimin Eşer'le masaya oturacağı kaydedildi. Eşer ise yaptığı açıklamada, "Benim önceliğim Bodrum Futbol Kulübü" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlılara 2021-2022 sezonunda önce futbolcu olarak hizmet eden Eşer, daha sonra teknik direktörler İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılıklarını üstlendi.

Geçen sezon başında Bodrum FK'da teknik direktörlüğe başlayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Ocak 2026'da yürütülen bir bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Futbol Disiplin Talimatı uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Burhan Eşer'in yokluğunda takımı teknik sorumlu Sefer Yılmaz sahaya çıkardı. Bodrum FK, sezonu 4'üncü sırada bitirip adını play-offa yazdırdı. Yarı finalde Çorum Futbol Kulübü'ne elenen Ege temsilcisi, Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BODRUM FK #BODRUM FUTBOL KULÜBÜ #BURHAN EŞER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Burhan Eşer'in önceliği Bodrum FK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA