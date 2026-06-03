Florentino Perez, Jose Mourinho’yu açıkladı!

Real Madrid'de gerçekleştirilecek seçimde aday olan mevcut başkan Florentino Perez, Jose Mourinho'yu duyurdu.
Florentino Perez, başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho'nun göreve getirileceğini video mesaj ile açıkladı.
Real Madrid'de başkanlık seçimleri 7 Haziran'da Florentino Perez ile Enrique Riquelme arasında gerçekleştirilecek.
Jose Mourinho, Real Madrid'de daha önce 2010-2013 yılları arasında görev yapmıştı.
Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa kazanma başarıları göstermişti.