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Giriş Tarihi: 3.06.2026 23:27

Florentino Perez, Jose Mourinho’yu açıkladı!

Real Madrid Başkan Adayı Florentino Perez, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

Florentino Perez, Jose Mourinho’yu açıkladı!
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Real Madrid'de gerçekleştirilecek seçimde aday olan mevcut başkan Florentino Perez, Jose Mourinho'yu duyurdu.

Florentino Perez, başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho'nun göreve getirileceğini video mesaj ile açıkladı.

Real Madrid'de başkanlık seçimleri 7 Haziran'da Florentino Perez ile Enrique Riquelme arasında gerçekleştirilecek.

Jose Mourinho, Real Madrid'de daha önce 2010-2013 yılları arasında görev yapmıştı.

Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa kazanma başarıları göstermişti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#REAL MADRİD #JOSE MOURİNHO #FLORENTİNO PEREZ

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Florentino Perez, Jose Mourinho’yu açıkladı!
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