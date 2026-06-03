Göztepe’de İbrahim Sabra sevinci

Sarı-kırmızılıların genç forveti Sabra, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez yer alacak olan Ürdün Milli Takımı'nın kadrosunda yer almayı başardı.

İlk olarak geniş kadroya adını yazdıran Sabra, hazırlık kampında gösterdiği performansla teknik ekibin gözüne girdi. Dünya'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alacak Sabra'nın Ürdün Milli Takımı'nda kadroya girmesi sarı-kırmızılıları sevindirdi. Göztepe'nin Sabra'nın Dünya Kupası'nda boy gösterecek olması nedeniyle FIFA'dan da para alacağı kaydedildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası elemelerine oyuncu yollayan kulüplere toplamda 355 milyon dolar dağıtılacağını açıkladı. Geçen sezon Ürdün'ün Ay Wihdat takımından Göztepe'ye transfer edilen Sabra, sezonun ilk yarısında Süper Lig'de 9 maça çıktı. Göztepe'de 1 gol atan genç golcü, ara dönemde Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb takımına kiralanmıştı. Zagrep temsilcisinde 13 maça çıkan Sabra 2 gol kaydetti. Hırvatistan'da kiralık sözleşmesi sona eren Sabra, Dünya Kupası'nın ardından Göztepe'ye dönecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör