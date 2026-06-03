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Giriş Tarihi: 3.06.2026 18:25

Iğdır FK, Kenan Koçak ile anlaşma sağladı!

Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

AA
Iğdır FK, Kenan Koçak ile anlaşma sağladı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için yeniden Kenan Koçak ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Iğdır FK'da teknik direktör görevinden ayrıldıktan sonra yerine Hikmet Karaman'ın getirildiği Koçak ile yeniden anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kenan Koçak'a Iğdır FK ailesine 'hoş geldin' diyor, görev süresi boyunca başarılar diliyoruz." denildi.

Mevcut teknik direktör Hikmet Karaman'ın ise kulübün idari kadrosunda görev alacağı belirtildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#IĞDIR FK

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Iğdır FK, Kenan Koçak ile anlaşma sağladı!
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