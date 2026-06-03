İsak Vural’ın serbest kalma maddesi el yaktı! Trabzonspor talip olmuştu...

EL YAKAN SERBEST KALMA BEDELİ

Sözleşmesinde '35 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan İsak için tüm formüller masaya yatırılıyor. Geride bıraktığımız sezonda şanssız bir diz sakatlığı yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan yetenekli futbolcu, bu dezavantaja rağmen Serie A'da Pisa formasıyla 15 maçta görev almayı başardı.

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