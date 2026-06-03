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Giriş Tarihi: 3.06.2026 22:50

LaLiga'da sezonun golünü Arda Güler attı!

LaLiga'nın 28. haftasında Elche'ye karşı orta sahadan fileleri havalandıran Arda Güler, İspanya'da yılın golü ödülüne layık görüldü.

İHA
LaLiga’da sezonun golünü Arda Güler attı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu" ödülünü kazanan Arda Güler'e bir onur da LaLiga'dan geldi.

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sezonun en iyi golü seçildi.

21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Madrid formasıyla ligde 33 maça çıkarken, 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Güler ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ni de 2 gol ve 4 asistle tamamladı. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ARDA GÜLER #REAL MADRİD #LALİGA

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LaLiga'da sezonun golünü Arda Güler attı!
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