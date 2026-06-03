Necla Güngör Kıragası: Biz çok hayal kuran bir takımız!

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 5 Haziran Cuma günü Kuzey İrlanda ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, medya günü etkinliğinde gazetecilerle bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Buraya gelerek bize çok ciddi motivasyon veriyorsunuz." dedi.

Çok önemli bir dönemde olduklarını aktaran Kıragası, "Sene başında 'Bu sene bizim performansımızı ortaya koyacağımız sene.' demiştik. Dediğimiz gibi oldu. Orta ve üst klasman Avrupa ülkeleriyle başa baş mücadele ettiğimiz ve karşılığını aldığımız, kadın futbolu adına çok önemli bir kırılma anını atlattığımız bir eşiği yaşıyoruz ve çok mutluyuz. Erkek millileri dün buradan uğurladık. Giden konvoyu görmek bizi duygulandırdı ama aynı zamanda motivasyon kaynağı oldu. Umarım önümüzdeki sene biz de Brezilya'ya aynı şekilde gideriz. Bunun için son dakikaya kadar mücadele vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda ile karşılaşacakları Pendik Stadı'nda hiç maç kaybetmediklerini hatırlatan Kıragası, şöyle devam etti:

"Pendik Stadı'nda hiç maç kaybetmedik. Çok seviyoruz, Pendik yönetimine de çok teşekkür ediyoruz. Kuzey İrlanda'yı ilk maçta deplasmanda 1-0 yendik. Fiziksel olarak bizden üstün olan, yurt dışında oyuncular oynatan, bizim üst sıramızda olan bir takım. Aynı kazanma tutkusuyla sahaya çıkacağız. İstediğimiz çevresel faktörleri tutturduk. Orada kış ayında çim olmayan sahada oynadık. Şimdi taraftarımız önünde oynayacağız."