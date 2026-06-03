Trabzonspor’da bir transfer daha bitiyor!

Transfer dönemine 'Fırtına' gibi başlayan Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi.
Bordo-mavili takım, Vitoria SC forması giyen Noah Saviolo için bir görüşme gerçekleştirmişti.
Trabzonspor, Portekiz ekiplerinden Vitoria SC'nin genç yeteneği Noah Saviolo'yu 1 yılı opsiyonlu 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.
Trabzonspor, daha önce şu isimlerle anlaşma sağlamıştı: Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Sidny Lopes Cabral.