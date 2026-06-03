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Giriş Tarihi: 3.06.2026 23:05

Trabzonspor’da bir transfer daha bitiyor!

Yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, Vitoria SC forması giyen Noah Saviolo için anlaşma sağladı.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da bir transfer daha bitiyor!
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Transfer dönemine 'Fırtına' gibi başlayan Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi.

Bordo-mavili takım, Vitoria SC forması giyen Noah Saviolo için bir görüşme gerçekleştirmişti.

Trabzonspor, Portekiz ekiplerinden Vitoria SC'nin genç yeteneği Noah Saviolo'yu 1 yılı opsiyonlu 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor, daha önce şu isimlerle anlaşma sağlamıştı: Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Sidny Lopes Cabral.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ERNEST MUÇİ

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Trabzonspor’da bir transfer daha bitiyor!
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