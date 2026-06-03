Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vanspor FK, Murat Yıldırım ile anlaştı
Giriş Tarihi: 3.06.2026 17:59

Vanspor FK, Murat Yıldırım ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni teknik direktörü Murat Yıldırım oldu.

İHA
Vanspor FK, Murat Yıldırım ile anlaştı
  • ABONE OL
TFF 1. Lig'de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Murat Yıldırım ile anlaştı.
Vanspor'dan yapılan açıklamada, "Şampiyonlukla taçlanan tarihi yolculuğumuzda önemli emekleri bulunan, şehrimizin evladı Teknik Direktör Murat Yıldırım ile yeniden anlaşmaya vardık. 25 yıl sonra gelen şampiyonlukta ortaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve Vanspor ruhuna kattığı değer bizim için her zaman kıymetli oldu. Yeniden aramıza hoş geldin Murat Yıldırım. Birlikte yeni başarılar için" denildi.
Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Vanspor FK, Murat Yıldırım ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA