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Giriş Tarihi: 3.06.2026 16:17

Vanspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi!

1. Lig ekiplerinden Vanspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı

AA
Vanspor’da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor Futbol Kulübü, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında geçen sezon kulüpte görev yapan teknik direktör Korkmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göreve geldiği ilk günden itibaren bilgi birikimi, çalışkanlığı ve profesyonel yaklaşımıyla kulübümüze değerli katkılar sunan Osman Zeki Korkmaz, yalnızca saha içerisinde değil, şehrimizle kurduğu güçlü bağ, kültürümüze gösterdiği hassasiyet ve camiamızla yakaladığı uyumla da takdir toplamıştır. Vanspor'un haklarını ve menfaatlerini her platformda kararlılıkla savunması, kulübümüze olan aidiyetinin önemli göstergelerinden biri olmuştur. Kulübümüze vermiş olduğu emek, ortaya koyduğu özveri ve bıraktığı değerli katkılar için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VANSPOR #OSMAN ZEKİ KORKMAZ

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Vanspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi sona erdi!
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