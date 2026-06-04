2026 FIFA Dünya Kupası’nda G Grubu: Yeni Zelanda

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Yeni Zelanda, bu turnuvada 3. kez boy gösterecek.

G Grubu'nda Belçika, İran ve Mısır'la mücadele edecek Yeni Zelanda'nın kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

İngiliz teknik adam Darren Bazeley'in çalıştırdığı Yeni Zelanda, Okyanusya Elemeleri'nden Dünya Kupası'na geldi. B Grubu'nda Tahiti, Vanuatu ve Samoa'yla mücadele eden Yeni Zelanda, grupta oynadığı 3 maçı da kazandı.

Gruptan lider çıkmasıyla elemelerde yarı finale yükselen Yeni Zelanda, Fiji'yi 7-0 mağlup ederek finale çıkmayı başardı. Finalde Yeni Kaledonya'yı 3-0 yenen Yeni Zelanda, Dünya Kupası biletini aldı.

Yeni Zelanda'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Yeni Zelanda-Tahiti: 3-0

Yeni Zelanda-Vanuatu: 8-1

Samoa-Yeni Zelanda: 0-8

Takım O G B M A Y Av. Puan Yeni Zelanda 3 3 0 0 19 1 18 9 Tahiti 3 2 0 1 5 3 2 6 Vanuatu 3 1 0 2 5 11 -6 3 Samoa 3 0 0 3 1 15 -14 0

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Yeni Zelanda Milli Takımı'nda Nottingham Forest'ın deneyimli ismi Chris Wood, takımın en önemli kozlarından birisi. 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 88 kez milli takım forması giyerken, 45 kez gol sevinci yaşadı.

Norveç'in Viking ekibinde oynayan ön libero Joe Bell, Championship'te Swansea forması giyen orta saha Marko Stamenic ve Danimarka'nın Silkeborg takımının merkez orta saha oyuncusu Callum McCowatt, Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası'ndaki en önemli kozları olacak.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Yeni Zelanda Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 2 kez katıldı. Organizasyonda bugüne kadar 6 maça çıkan Yeni Zelanda, şu ana kadar galibiyet yaşayamadı.

Yeni Zelanda, oynadığı maçlarda 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken iki organizasyonda 4 gol attı, kalesinde de 14 gol gördü.

Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1982 - İlk tur

2010 - İlk tur

DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland)

Defans: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town)

Orta saha: Joe Bell (Viking), Marko Stamenic (Swansea), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Forvet: Matt Garbett (Peterborough), Chris Wood (Nottingham Forest), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland)

MAÇ TAKVİMİ

Yeni Zelanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

16 Haziran Salı:

04.00 İran-Yeni Zelanda (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

22 Haziran Pazartesi:

04.00 Yeni Zelanda-Mısır (BC Place Stadı-Vancouver)

27 Haziran Cumartesi:

06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place-Vancouver)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör