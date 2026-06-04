A Milli Futbol Takımı’nda Uğurcan Çakır’dan Dünya Kupası sözleri!

Performansına dair soruya Uğurcan Çakır, "Çok ve ekstra çalıştım. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok şükür iyi performans sergiledim Geçen yıl Galatasaray için çok uzun bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç oynadık. Şampiyonluk yarışında bölüm bölüm zorlandık" cevabını verdi.

Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Her takıma karşı oynayabilecek kalitedeyiz. Herkesin gördüğü kadar kolay bir grupta değiliz. Her şey her an değişebiliyor."

A Mili Futbol Takımı'ndaki ortama dair Uğurcan Çakır, "Milli Takım kampına gelmek için hepimiz can atıyoruz. Bütün takım arkadaşlarımızla aramız çok iyi. Bunda tabii ki Montella'nın emeği var, güzel bir grup oluşturdu" sözlerini dile getirdi.