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Giriş Tarihi: 4.06.2026 23:15

A Milli Futbol Takımı’nda Uğurcan Çakır’dan Dünya Kupası sözleri!

A Milli Futbol Takımı’nda forma giyen Uğurcan Çakır, 2026 Dünya Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı’nda Uğurcan Çakır’dan Dünya Kupası sözleri!
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2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, TRT Spor'a konuştu.

Hislerini paylaşan Uğurcan Çakır, "İnşallah bu Dünya Kupası'nda hiç unutmayacağım anılar yaşarım ve yaşatırım. Ülkemize bu gururu yaşatacak olmaktan dolayı çok gururluyuz" dedi.

Performansına dair soruya Uğurcan Çakır, "Çok ve ekstra çalıştım. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok şükür iyi performans sergiledim Geçen yıl Galatasaray için çok uzun bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç oynadık. Şampiyonluk yarışında bölüm bölüm zorlandık" cevabını verdi.

Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Her takıma karşı oynayabilecek kalitedeyiz. Herkesin gördüğü kadar kolay bir grupta değiliz. Her şey her an değişebiliyor."

A Mili Futbol Takımı'ndaki ortama dair Uğurcan Çakır, "Milli Takım kampına gelmek için hepimiz can atıyoruz. Bütün takım arkadaşlarımızla aramız çok iyi. Bunda tabii ki Montella'nın emeği var, güzel bir grup oluşturdu" sözlerini dile getirdi.

Uğurcan Çakır son olarak şu ifadeleri kullandı: "Her zaman Dünya Kupalarını televizyondan izledik. Biz orda yoktuk ve başka takımları tutmak zorunda kaldık. Artık ülkemiz bizleri destekleyecek. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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A Milli Futbol Takımı’nda Uğurcan Çakır’dan Dünya Kupası sözleri!
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