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Giriş Tarihi: 4.06.2026 20:01

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a çağrı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimdeki rakibi Hakan Safi ve eski başkan Ali Koç'a birlik çağrısında bulundu.

AA
Aziz Yıldırım’dan Hakan Safi ve Ali Koç’a çağrı!
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç ile başkan adayı Hakan Safi'ye birlik çağrısında bulundu.

Yıldırım, seçim kampanyasını yürüttüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik çağrısını yineledi.

Daha önce de Koç ve Safi'yi birlik olmaya davet ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Seçimden önce çağrı yapıyoruz. Gelin birleşelim diyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum. Buradaki amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak, giden kötü gidişi durdurmak. Bu ayrışma Fenerbahçe'yi kötü ve zor günlere götürür." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #ALİ KOÇ

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Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a çağrı!
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