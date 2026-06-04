Aziz Yıldırım’dan milli yıldıza resmi teklif!

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Roma ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan 29 yaşındaki sağ bek, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen tecrübeli futbolcuya, Aziz Yıldırım cephesinin resmi teklif sunduğu belirtildi. Yıldırım ve ekibinin mevcut sağ bek Nelson Semedo ile yola devam etmeyi düşünmediği, bu nedenle yerli oyuncu havuzunu güçlendirecek ve kaliteyi artıracak bir hamle olarak Zeki transferine öncelik verdiği ifade ediliyor. Yıldırım yönetimi seçilmeleri halinde, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmayı planlıyor.