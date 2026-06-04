Çorum FK final maçının perde arkasını yayınladı!

Görüntülerde, futbolcuların eşleri, çocukları, anne ve babalarının şampiyonluk yolculuğuna ilişkin mesajları yer alırken, takımda duygusal anlar yaşandığı görüldü. Teknik heyet ve yöneticilerin konuşmalarını dikkatle dinleyen oyuncuların motivasyon anları da kameraya yansıdı.

Takımın sezon boyunca verdiği mücadeleyi ve Süper Lig'e uzanan yolculuğunu konu alan video, taraftarlardan da olumlu yorumlar aldı. Kulüp yönetimi, paylaşımın tarihi başarının unutulmaz anılarını kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör