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Giriş Tarihi: 5.06.2026 01:28

Çorum FK final maçının perde arkasını yayınladı!

Çorum FK, 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile oynanan ve kazanılan maç öncesinde hazırlanan motivasyon videosunu yayınladı.

DHA Futbol
Çorum FK final maçının perde arkasını yayınladı!
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Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK, play-off finali öncesinde yaşanan anları içeren 'Şampiyonluğun Perde Arkası' başlıklı videoyu yayımladı. Futbolcuların ailelerinden gelen mesajların yer aldığı görüntüler, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Arca Çorum FK'nın resmi sanal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 24 Mayıs'ta oynanan 1. Lig play-off final maçı öncesinde kulüp sahibi Savaş Balçık, kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu ve teknik direktör Uğur Uçar'ın futbolculara yaptığı konuşmalar yer aldı. Maç öncesinde futbolculara aileleri tarafından gönderilen video mesajlar da izletildi.

Görüntülerde, futbolcuların eşleri, çocukları, anne ve babalarının şampiyonluk yolculuğuna ilişkin mesajları yer alırken, takımda duygusal anlar yaşandığı görüldü. Teknik heyet ve yöneticilerin konuşmalarını dikkatle dinleyen oyuncuların motivasyon anları da kameraya yansıdı.

Takımın sezon boyunca verdiği mücadeleyi ve Süper Lig'e uzanan yolculuğunu konu alan video, taraftarlardan da olumlu yorumlar aldı. Kulüp yönetimi, paylaşımın tarihi başarının unutulmaz anılarını kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK #SÜPER LİG #UĞUR UÇAR #ESENLER EROKSPOR

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Çorum FK final maçının perde arkasını yayınladı!
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