Diego Carlos’un yerine Sanchez!

İtalya Ligi Serie A'da büyük bir sürprize imza atan Como, Milan ve Juventus'u geçerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Geçen sezon Fenerbahçe'den Diego Carlos
'u kiralayan İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek stoper takviyesi yapacak. Como'nun listesine Davinson Sanchez
'i aldığı ortaya çıktı. Galatasaray cephesi, yıllık 4.3 milyon Euro ödediği Sanchez için tekliflere açık.
Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takım formasını giyecek olan 30 yaşındaki oyuncu, Como'nun ilgisine henüz olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadı.