Dünya Kupası’nda 22 şampiyon futbolcu yeniden boy gösterecek!

Ousmane Dembele, Lucas Hernandez, N'Golo Kante ve Kylian Mbappe de 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Fransa'yı zafere taşıyan oyuncular arasında yer alıyordu.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fransa takımında Dünya Kupası'nı tekrar kazanmak için sahaya çıkacak.

Teknik adam Lionel Scaloni ise 2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyon olan 17 oyuncuyu kadroda tuttu.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'de Thiago Almada, Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez, Lionel Messi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Cristian Romero, Geronimo Rulli ve Nicolas Tagliafico, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giyecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör