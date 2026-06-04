Dursun Özbek: Transfer çalışmalarımız başladı!

Galatasaray'ın dünyanın farklı noktalarına yayılan büyük bir aile olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Biz çok büyük bir aileyiz. Türkiye'de ve dünyada üyelerimizin tamamı Galatasaraylı olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Bugün Ankara'dayız, yarın başka bir ilimizde olacağız. Brüksel'de, Paris'te, Londra'da, Amerika'da, Kuzey Kıbrıs'ta ve Bakü'de olacağız. Büyük aile olmanın bütün özelliklerini taşıyoruz." diye konuştu.

Ankara'nın kendileri için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Özbek, gün içerisinde Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Bugün Ankara ziyaretimize Anıtkabir'i ziyaretle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ı nereye getirdiğini bir kez daha vurguladık. Ankara ziyaretimizi şimdi de AGS'nin düzenlediği bu şampiyonluk gecesiyle daha keyifli hale getiriyoruz." dedi.

1905 AGS'nin kulübün en önemli destekçilerinden biri olduğunu belirten Özbek, "AGS son derece önemli derneklerimizden biri. Özellikle Faruk Başkan'a teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı Ankara'da çok iyi temsil ediyorlar. Kulübün bütün sorunlarıyla ilgileniyor, gereken desteği veriyorlar. Örnek bir derneğimiz. Her şampiyonlukta geldik, bir sonraki şampiyonluğun sözünü verdik ve bunların hepsi gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün yalnızca sportif başarılarla değil, hayata geçirdiği projelerle de gurur duyduğunu ifade eden Dursun Özbek, "Övünmemiz gereken birçok faaliyetimiz var. Özellikle finansal yapı açısından üzerinde çalıştığımız çok önemli projelerimiz bulunuyor. Bu projelerin başarıyla tamamlanması da en az sportif başarılar kadar önemli." şeklinde konuştu.

Başarıların yalnızca saha içindeki isimlere ait olmadığını vurgulayan Özbek, "Bu başarılar sadece yönetim kurulunun, teknik ekibin ya da futbolcularımızın başarısı değildir. Camianın verdiği destek, özellikle 1905 AGS ailesinin desteği bu başarıların elde edilmesinde çok önemli bir paya sahiptir." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonlukta emeği bulunan teknik heyet ve futbolcular için alkış isteyen Özbek, şunları kaydetti:

"Bize 26'ncı şampiyonluğu getiren sevgili hocamız ve değerli futbolcularımız için sizlerden kuvvetli bir alkış istiyorum. Şimdi 27'nci şampiyonluk için çalışmalara başladık. Özellikle transfer dönemine giriyoruz. Transfer çalışmalarımız başladı. Galatasaray için en iyisini yapmak suretiyle önümüzdeki sezon da başarılı bir futbol yılı geçireceğiz. Sadece futbolda değil, diğer branşlarımızda da her geçen yıl daha ileri gitmek için çalışıyoruz. Sizlerden hep destek, tam destek bekliyorum. Sevgili Galatasaraylılar, hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. 27'nci şampiyonluk topun ağzında. 27'nci şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz."