Fırtına’ya çalım ustası

Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Trabzonspor, geleceğin yıldızı olarak gösterilen bir oyuncuyu kadrosuna kattı: Noah Saviolo… Ülkesi Portekiz'de Vitoria Guimaraes forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile Roma ve Benfica da ilgileniyordu. Ancak elini çabuk tutan Fırtına, işi bitirdi. Portekiz kulübünü 11 milyon Euro bonservisle ikna eden Trabzonspor, oyuncuyu da yarın İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirecek. Saviolo ardından 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

10+4 YABANCI KURALINA UYUYOR

Çalım yeteneğiyle dikkat çeken oyuncunun hem Belçika hem de Portekiz vatandaşlığı var. Anderlecht altyapısından yetişip Lille'e geçen, oradan da Vitoria'ya giden futbolcu, geçen sezon 36 maçta 2 gol attı, 8 asist yapı. Saviolo, yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralına da uyuyor.

CABRAL İMZALADI

Trabzonspor, Benfica'dan transfer ettiği Sidny Lopes Cabral'ı dün İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki sol bek, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Bordomavililerin bu transfer için yaklaşık 7 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Yeşil Burun Adalı oyuncunun transferinde vatandaşı Pina'nın da etkili olduğu kaydedildi. Cabral hem sağ bek hem sol bek hem de her iki kanatta da görev yapabiliyor. Oyuncu bugün ya da yarın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kampına katılacak.

METEHAN SÜRPRİZİ!

Trabzonspor bir de yerli takviyesi yaptı. Bordomavililer, Gençlerbirliği ile sözleşmesini fesheden Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı. 31 yaşındaki sol kanat, dün sabah alacaklarına karşılık Başkent ekibinden ayrılmıştı. Tecrübeli futbolcu geride bıraktığımız sezon Gençlerbirliği'nde 36 maça çıkarken 7 gol attı, 4 asist yaptı.

TRABZON VEDAYI RESMEN DUYURDU

Bordo-mavili kulüp, Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un AEK Atina'ya transferini resmen açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde, AEK'nın 4 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada ayrıca performansa bağlı 500 bin Euro bonus maddesi yer aldı. Zubkov'un başka bir kulübe transferi halinde ise yüzde 10 pay alınacak.