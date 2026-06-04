Florentino Perez rekor transferi açıkladı!

Real Madrid'de gerçekleştirilecek seçimde yeniden başkan adayı olan Florentino Perez'in çalışmaları devam ediyor.

Başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu teknik direktörlüğe getireceğini açıklayan Florentino Perez bir transferi daha duyurdu.

Ibrahima Konate ile anlaşmayı daha önce açıklayan Florentino Perez, Denzel Dumfries transferini de duyurdu.

Florentino Perez aynı zamanda, "Salı günü bir Şampiyonlar Ligi takımından harika bir oyuncu için 150 milyon euroluk bir teklif yapacağım. Teklif yapacağım oyuncu, Cristiano Ronaldo gibi bir süperstar. Oyuncuyu açıklamadan önce kulübüyle görüşeceğim. Transfer böyle yapılır. Bilmeyenler için söylemiş olayım" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör