Gaziantep FK’da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu tarihte çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 26 Haziran 2026 Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliğine aday olmak isteyenlerin, spor kulübümüz tüzüğüne uygun olarak hazırlayacakları yönetim kurulu veya denetim kurulu asil ve yedek üye listelerini yazılı ve imzalı şekilde en geç genel kurul toplantısı başlangıcında divan kurulunun oluştuğu ana kadar teslim etmelerine, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca genel kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündeminin kulübümüz internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör