Gençlerbirliği’nde kombine satış dönemi başladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde kombine bilet satış süreci başladı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı ekibin Eryaman Stadı'nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan indirimli kombineler, saat 13.00'te satışa sunuldu.

Yalnızca 2025-26 sezonu Gençlerbirliği kombine sahiplerinin yararlanabileceği indirimli satış dönemi, 12 Haziran Cuma günü saat 12.00'de sona erecek.

Bu avantajlı dönemde satın alınan kombineler, sezon içerisinde başkasına devredilemeyecek. Kombine yenileme ve indirim döneminde taraftarlar, en fazla 1 kombine satın alabilecek.

Başkent ekibinde genel satış dönemi ise 12 Haziran Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Genel satış döneminde alınan kombineler, sezon boyunca en fazla 5 kez transfer edilebilecek. Müsabakalardaki bireysel transfer izinleri, il güvenlik kurulu ve kulüp kararlarına göre değişiklik gösterebilecek.

Kombine satışları sadece Gençlerbirliği logolu Passo taraftar kart sahiplerine yapılacak. Taraftarların satın alma işlemini gerçekleştirebilmeleri için e-bilet kullanım sürelerini 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatmaları gerekiyor.

Gençlerbirliği'nin 2026-27 sezonu için belirlediği indirimli ve genel kombine satış fiyatları şu şekilde:

İndirimli satış

Güney kale arkası: 6 bin lira

Maraton: 8 bin lira

Sağ-sol kapalı: 10 bin lira

VIP: 50 bin lira

Genel satış

Güney kale arkası: 12 bin lira

Maraton: 16 bin lira

Sağ-sol kapalı: 24 bin lira

VIP: 60 bin lira

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör