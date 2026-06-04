Merih 5 milyon Euro’dan vazgeçti!

Hakan Safi
, yeni sezonun savunma yapılanması için önemli bir hamlede sona geldi. Safi'nin, F.Bahçe altyapısında yetişen milli stoper Merih Demiral
ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeriyle gerçekleştirilen görüşmelerde de önemli mesafe kat edilirken, deneyimli savunmacının Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Suudi Arabistan'da Al Ahli'de kariyerini sürdüren 28 yaşındaki futbolcu, transferin gerçekleşmesi adına maaşında da fedakârlık yapmaya hazır. Yıllık yaklaşık 12 milyon Euro kazanan Merih'in Fenerbahçe
'ye transfer olması halinde bu rakamın yaklaşık 5 milyon Euro'luk bölümünden vazgeçeceği ifade ediliyor.