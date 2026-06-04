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Giriş Tarihi: 4.06.2026

Perez seçilirse Mourinho göreve!

Perez seçilirse Mourinho göreve!
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Real Madrid pazar günü yeni başkanını seçmek için sandığa gidecek. Kulübün mevcut başkanı Florentino Perez ile iş adamı Enrique Riquelme, başkanlık seçiminde yarışacak. Florentino Perez, uzun zamandır konuşulan iddiaları ise resmi olarak açıkladı. Seçimi kazanması halinde, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getireceğini duyurdu. Şu anda Benfica'yı çalıştıran, 2024-25'te F.Bahçe'de görev yapan Mourinho, 2010-2013 arası Real Madrid'in başındaydı. Portekizli hoca, İspanyol kulübüyle 1 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#REAL MADRİD #FLORENTİNO PEREZ #JOSE MOURİNHO

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Perez seçilirse Mourinho göreve!
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