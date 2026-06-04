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Giriş Tarihi: 4.06.2026

‘Rekor bize kısmet olmayacak’

Forma lansmanında konuşan F.Bahçe Başkanı Saran, “Bu sene çok rekorlar kırıldı Fenerium’da. Yine kırılacak, o bize kısmet olmayacak ama olsun” dedi

‘Rekor bize kısmet olmayacak’
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FEnerbahçe'nin 2026-27 sezonunda giyeceği forma tanıtımı efsanelerin katılımıyla gerçekleşti. Cemil Turan, Alparslan Eratlı, Cem Pamiroğlu, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Mehmet Aurelio, Tuncay Şanlı, Elvir Boliç ve Ogün Temizkanoğlu lansmanda sırtına çubukluyu giyerken, başkan Sadettin Saran, yaptığı konuşmada camiaya son kez seslendiğini söyledi. Saran, "Herhalde camiaya son konuşmamız, kongre öncesi. Bu sene çok rekorlar kırıldı Fenerium'da. Sadece yeni formalarımızı değil 120 yıllık paha biçilmez bir mirasın simgesini camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120. yılımızı kutlayacağız, çok özel bir yıl. Rekorlar kırılacak yine, o bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim kıracak" dedi.

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#GÖKHAN GÖNÜL #TUNCAY ŞANLI #SADETTİN SARAN #FENERBAHÇE

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‘Rekor bize kısmet olmayacak’
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