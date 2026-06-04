Rüştü Reçber: Dereceyle dönerlerse hiç şaşırmam!

Milli takımlar resmi sponsoru Trendyol tarafından "Ay Yıldızlı Efsaneler" buluşması kapsamında bir otelde düzenlenen etkinlikte 2002 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen ay-yıldızlı takımın futbolcuları, turnuvada yaşadıkları unutulmaz anları, bu deneyimin hayatlarında bıraktığı izleri ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair umutlarını paylaştı.
Kendi dönemlerine göre futbolda birçok değişikliğin yaşandığını aktaran Ümit Davala, "Bizim zamanımızda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yoktu. Bu sistemle en ufak detay bile ekranda gözüküyor. Şimdiki futbol çok daha süratli ve hızlı bir futbola dönüştü. Genç oyuncuların olduğu bir takımımız var. Ne kadar büyük takımlarda oynuyor olsalar da büyük turnuvalarda oynama tecrübesi kazanmak gerekiyor. Elenirsek bile önümüzdeki senelerde bu kadronun çok daha iyi işler başaracağına inanıyorum. En az çeyrek final ya da yarı final çıkaracağına inanıyorum." dedi.
Takıma inancının tam olduğunu söyleyen İlhan Mansız da "Bizim çocukların potansiyelleri ve yetenekleriyle çok güzel işler başaracaklarına inanıyorum. Birlik beraberlik ruhuna inanmaları gerekiyor. Vincenzo Montella, oyuncuların saha içi ve dışı davranışlarını değerlendirerek hangi şartlarda hangi oyuncuları kullanacağını çok iyi biliyordur. Önümüzdeki 6-8 sene içerisinde çok başarılı olabilecek bir jenerasyonun bir arada olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Türkiye'yi 2026 Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olarak gördüğünü söyleyen Rüştü Reçber ise "Potansiyeli yüksek bir takıma sahibiz. Bir dereceyle dönerlerse hiç şaşırmam ama olmazsa da sorun değil. Bundan sonraki süreçte Avrupa ve dünya kupalarından iyi sonuç elde edeceklerdir." ifadelerini kullandı.