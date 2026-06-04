Rüştü Reçber: Dereceyle dönerlerse hiç şaşırmam!

Takıma inancının tam olduğunu söyleyen İlhan Mansız da "Bizim çocukların potansiyelleri ve yetenekleriyle çok güzel işler başaracaklarına inanıyorum. Birlik beraberlik ruhuna inanmaları gerekiyor. Vincenzo Montella, oyuncuların saha içi ve dışı davranışlarını değerlendirerek hangi şartlarda hangi oyuncuları kullanacağını çok iyi biliyordur. Önümüzdeki 6-8 sene içerisinde çok başarılı olabilecek bir jenerasyonun bir arada olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'yi 2026 Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olarak gördüğünü söyleyen Rüştü Reçber ise "Potansiyeli yüksek bir takıma sahibiz. Bir dereceyle dönerlerse hiç şaşırmam ama olmazsa da sorun değil. Bundan sonraki süreçte Avrupa ve dünya kupalarından iyi sonuç elde edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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