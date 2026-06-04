Sağ bekte hedef Zeki Çelik!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi çalışmalarına son hız devam ediyor. Yapacağı takviyeler için kolları sıvayan efsane başkanın, milli futbolcu Zeki Çelik için temaslara başladığı öğrenildi. Roma ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan 29 yaşındaki sağ bek, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen tecrübeli futbolcuya, Aziz Yıldırım cephesinin resmi teklif sunduğu belirtildi. Yıldırım ve ekibinin mevcut sağ bek Nelson Semedo ile yola devam etmeyi düşünmediği, bu nedenle yerli oyuncu havuzunu güçlendirecek ve kaliteyi artıracak bir hamle olarak Zeki transferine öncelik verdiği ifade ediliyor. Yıldırım yönetimi seçilmeleri halinde, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmayı planlıyor.

İTALYA VE FRANSA'DAN İSTEYEN KULÜPLER VAR

Ancak Zeki Çelik'in talipleri yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. Milli oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında İtalya devi Juventus ile Fransız temsilcisi Marsilya da bulunuyor. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde, savunma hattındaki ilk yerli takviyelerden birinin Zeki Çelik olması bekleniyor. Milli futbolcunun önümüzdeki günlerde gelen teklifleri değerlendirerek kararını vermesi beklenirken, Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu konuşuluyor.