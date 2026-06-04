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Giriş Tarihi: 4.06.2026 18:21

Samuel Eto'o, İspanya'daki hukuk mücadelesini 21 yıl sonra kazandı!

Samuel Eto'o, İspanya'da kendisi için açılan vergi kaçırma iddialarıyla ilgili davayı 21 yıl sonra kazandı.

AA
Samuel Eto’o, İspanya’daki hukuk mücadelesini 21 yıl sonra kazandı!
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Eski Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'da 2005 yılından bu yana devam eden hakkındaki vergi kaçırma iddialarıyla ilgili davayı kazandı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Eto'o'nun 2017 ve 2019 yıllarında iki ayrı mahkeme tarafından kendisine verilen kararlara karşı yaptığı itirazları haklı buldu.

Kamerunlu futbolcu, 2004-2009 yılları arasında Barcelona'da forma giydiği dönemde imaj haklarından elde ettiği önemli geliri, kişisel gelir vergisi beyannamesinde taşınır sermaye geliri olarak vergilendirmesi gerekirken bunu beyan etmediği için yargılanmıştı.

Ulusal Mahkeme, Eto'o'nun İspanya Vergi Dairesine yaklaşık 900 bin avro ödemesinin ibraz edildiği diğer iki mahkemenin kararlarını iptal etti.

Eto'o 21 yıl süren hukuk mücadelesinde kazansa da, kararın Yüksek Mahkeme'de temyize gitme yolunun açık olduğu belirtildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BARCELONA

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Samuel Eto'o, İspanya'daki hukuk mücadelesini 21 yıl sonra kazandı!
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