Silva parası Can Uzun’a

Geçtiğimiz sezon Mertens'in boşluğunu dolduramadığı açık bir şekilde görülen Galatasaray, transferde önceliği 10 numaraya verdi. İlk temas, İlkay Gündoğan aracılığıyla Bernardo Silva ile kuruldu. Manchester City ile sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız, imza parasıyla birlikte 3 yıllığına 50 milyon Euro talep etti. 40 milyon Euro bütçe ayrılan Bernardo Silva'nın maliyetini yüksek bulan sarı-kırmızılılar, B Planı olarak gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: Can Uzun.

ÇIKIŞ MADDESİ 60 MİLYON EURO

Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan 2005 doğumlu Can Uzun'un serbest kalma maddesi 60 milyon Euro. Galatasaray'ın hedefi; 30-35 milyon Euro seviyesinde rakamlarla Frankfurt'la anlaşmaya varmak… 10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Frankfurt formasıyla sezonu 10 gol-6 asistle tamamladı. 45 milyon Euro güncel piyasa değeri olan genç yıldızın, Alman kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

KİMDİR?

Tam adıyla Can Yılmaz Uzun, 11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan ve sahadaki hızı ile teknik becerisiyle "Yeni Nesil 10 Numara" olarak adlandırılan Can, altyapısından yetiştiği Nürnberg'de profesyonelliğe geçiş yaptı. Bundesliga 2'deki futboluyla dikkat çekti ve 2024'ün Temmuz ayında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Almanya'nın yerine Türkiye Milli Takımı'nı seçti ve Ay-Yıldızlı formayı 5 kez giydi.