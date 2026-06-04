Suarez söz verdi kral olacak!

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi başkan adaylarından Hakan Safi, yıldız futbolcularla birer birer anlaşmayı sürdürüyor. Safi, ilk bombasını Barcelona'dan ayrılan 37 yaşındaki Robert Lewandowski ile patlatmış ve oyuncuyla 1+1 yıllığına anlaşmıştı. Dün ise Ankara'daki kongre üyeleriyle buluşmasında sürpriz ismi açıkladı: Luis Suarez… 3 gündür İstanbul'da olan Kolombiyalı santrforun menajeriyle dün el sıkışıldı. Safi seçimi kazanırsa, 3+1 yıllığına anlaşılan oyuncunun kulübü Sporting ile bonservis için masaya oturulacak. Hakan Safi, oyuncu ile sözleşme konusunu görüşürken bonuslar hakkında yaptıkları konuşmayı da şöyle anlattı: "Konuştuk, anlaşma sağladık, transferi bitirdim."

'ŞAMPİYONLUĞA İKİ KAT BONUS KOYDUM'

"Suarez söz verdi. 'Türkiye liginin kralı olacağım' dedi. Gollere, derbilere, hat-tricklere, Türkiye Kupası'na farklı para koydum. Süper Lig şampiyonluğuna da iki katı para koydum. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi. Sabredin Fenerbahçeliler, daha yeni başlıyoruz. Daha çok sürprizimiz olacak. Bugün bir milat, her gün oyuncu ismi duyacaksınız."

GOL MAKİNESİ

Luis Suarez, aynı ismi taşıdığı için Liverpool, Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan Uruguaylı efsane yıldızla karıştırılıyor. Kolombiyalı olan Suarez, 28 yaşında ve kulübü Sporting ile Haziran 2030'a kadar kontratı var. Sağ ayağını kullanan 1.79 cm. boyundaki futbolcu, daha önce Watford, Real Zaragoza, Granada, Marsilya, Almeria gibi kulüplerde forma giydi. Geçen sezon 53 maçta 38 gol attı, 9 asist yaptı. Kariyerinde ise toplam 363 müsabakada 138 gol, 36 asisti var.