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Giriş Tarihi: 4.06.2026 21:02 Son Güncelleme: 4.06.2026 21:09

Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral transferini açıkladı! 5 yıllık imza

Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral transferini açıkladı! 5 yıllık imza
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Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ın transferi konusunda Benfica ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer, Sidny Lopes Cabral transferi için Benfica'ya 7 milyon euroluk bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Sidny Lopes Cabral'ın bonservis bedelinin 3 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ın bir sonraki satışından elde edilecek kardan yüzde 20 payın Benfica'ya ödeneceğini vurguladı.

Bordo-mavililer, Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sidny Lopes Cabral'a yıllık 1 milyon 300 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #TRANSFER

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Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral transferini açıkladı! 5 yıllık imza
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