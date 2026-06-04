Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral transferini açıkladı! 5 yıllık imza

Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ın transferi konusunda Benfica ile anlaşma sağladı.
Bordo-mavililer, Sidny Lopes Cabral transferi için Benfica'ya 7 milyon euroluk bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Sidny Lopes Cabral'ın bonservis bedelinin 3 taksit halinde ödeneceği belirtildi.
Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ın bir sonraki satışından elde edilecek kardan yüzde 20 payın Benfica'ya ödeneceğini vurguladı.
Bordo-mavililer, Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sidny Lopes Cabral'a yıllık 1 milyon 300 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.