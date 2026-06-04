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Giriş Tarihi: 5.06.2026 00:48

Trabzonspor’da Metehan Mimaroğlu transferinde engel kalmadı!

Trabzonspor, Gençlerbirliği’nden ayrılmaya hazırlanan Metehan Mimaroğlu’nun transferinde sona yaklaştı.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor’da Metehan Mimaroğlu transferinde engel kalmadı!
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Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Metehan Mimaroğlu transferinde sona yaklaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Metehan Mimaroğlu'nun Gençlerbirliği ile olan sözleşmesini tek taraflı fesih talebini işleme aldı.

Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu ile transfer için her konuda anlaşma sağlamıştı.

Metehan Mimaroğlu'nun transferinin önünde resmi olarak bir engel kalmadı.

Metehan Mimaroğlu, Trabzonspor için bugün sağlık kontrolünden geçecek.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Gençlerbirliği'nde 36 maça çıktı ve 7 gol ile 4 asist üretti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #GENÇLERBİRLİĞİ #METEHAN MİMAROĞLU #FATİH TEKKE #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #TRANSFER

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Trabzonspor’da Metehan Mimaroğlu transferinde engel kalmadı!
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