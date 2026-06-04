Trabzonspor’da Metehan Mimaroğlu transferinde engel kalmadı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Metehan Mimaroğlu transferinde sona yaklaşıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Metehan Mimaroğlu'nun Gençlerbirliği ile olan sözleşmesini tek taraflı fesih talebini işleme aldı.
Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu ile transfer için her konuda anlaşma sağlamıştı.
Metehan Mimaroğlu'nun transferinin önünde resmi olarak bir engel kalmadı.
Metehan Mimaroğlu, Trabzonspor için bugün sağlık kontrolünden geçecek.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Gençlerbirliği'nde 36 maça çıktı ve 7 gol ile 4 asist üretti.