2026 FIFA Dünya Kupası’nda I Grubu: Senegal

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Futbol Takımı, 2002'de elde ettiği çeyrek final başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

Fransa, Irak ve Norveç ile I Grubu'nda yer alan Senegal'in kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Senegal milli takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.

Senegal, toplam 10 maçta topladığı 24 puan ile grubunu zirvede bitirerek tarihindeki dördüncü Dünya Kupası biletini cebine koydu.

Senegal, FIFA dünya sıralamasında 14. basamakta yer alıyor.

Afrika B Grubu:

Senegal-Güney Sudan: 4-0

Togo-Senegal: 0-0

Senegal-Kongo Demokratik Cumhuriyeti: 1-1

Moritanya - Senegal: 0-1

Sudan-Senegal: 0-0

Senegal-Togo: 2-0

Senegal-Sudan: 2-0

Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Senegal: 2-3

Güney Sudan-Senegal: 0-5

Senegal-Moritanya: 4 - 0

2026 Dünya Kupası Elemeleri - Afrika B Grubu Puan Durumu

Sıra Takım O G B M AG YG AV P 1 Senegal 10 7 3 0 22 3 +19 24 2 Demokratik Kongo 10 7 1 2 15 6 +9 22 3 Sudan 10 4 1 5 8 6 +2 13 4 Togo 10 2 2 6 5 10 -5 8 5 Moritanya 10 1 1 8 4 13 -9 4 6 Güney Sudan 10 1 0 9 3 19 -16 3

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Senegal milli takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde takımın liderliğini Al Nassr forması giyen Sadio Mane üstlenirken, Avrupa'nın öne çıkan kulüplerinde forma giyen genç isimler kadronun yeni iskeletini oluşturuyor.

Senegal'in kaptanı ve milli takımda 51 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu 2026'da da Senegal'in en büyük kozlarından biri olacak.

Sane dışında Nicolas Jackson (Bayern Münih), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Lamine Camara (Monaco), Idrissa Gueye (Everton), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) ve Edouard Mendy (El-Ehli) de kadronun önemli isimleri arasında bulunuyor.

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ve Samsunspor'da oynayan Cherif Ndiaye de takımın kadrosunda yer alıyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2002, 2018 ve 2022'de olmak üzere 3 kez katıldı.

Turnuvada 4. kez boy gösterecek olan Senegal, son 3 Dünya Kupası'na katılmış olacak.

Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Katar'daki son Dünya Kupası'na da katılan Senegal, turnuvada son 16 turuna yükseldi ve İngiltere'ye 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Dünya kupasında toplam 12 müsabakaya çıkan Senegal, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 16 gol atan Senegal, kalesinde ise 17 gol gördü.

Senegal'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

2002 - Çeyrek final

2018 - Grup aşaması

2022 - Son 16

KADROSU

Senegal'in Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)

Defans: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhate (Olimpik Lyon), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray)

Orta saha: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Münih)

Forvet: Sadio Mane (Al Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germian), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor)

MAÇ TAKVİMİ

Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

16 Haziran Salı:

Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

23 Haziran Salı:

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

26 Haziran Cuma:

Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör