80 milyon Euro’ya serbest

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı için son viraja girilirken adaylar da transfer listelerindeki isimleri açıklayarak son kozlarını oynamaya başladı. Başkan adayı Hakan Safi'nin Sporting'in Kolombiyalı golcüsüyle 3+1 yıllık anlaşma sağladığı hatta Suarez'in kendisine gol kralı olacağı sözünü verdiği, atılacak her golün ücreti artıracağı haberi Portekiz'de de büyük ses getirdi. Record, "Suarez çıkış kapısını açtı" derken "Milyoner Safi hayranlarına söz verdi. Ama fesih şartı 80 milyon Euro" hatırlatmasını yaptı. A Bola, "Fenerbahçe Suarez için harekete geçti" diyerek haberi duyurdu ve aynı şekilde Sporting'in bu transfer için herhangi bir bilgisi olmadığını, sözleşmedeki serbest kalma bedeli dışına çıkılmayacağını yazdı.

40 MİLYON'UN ALTINA KAPALI

O Jogo da "Adayın kozu Suarez" diyerek F.Bahçe başkan adayının ilgisine vurgu yaptı ve 28 yaşındaki golcünün transferinin 80 milyon Euro'ya bağlı olduğu yazıldı. Sportig cephesi henüz kendilerine resmi bir teklif gelmediğini belirtti. Haberlerde Portekiz ekibinin 40 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye kapalı olduğu da yer aldı.

'LEBLEBİ GİBİ GOL ATIYOR'

F.Bahçe başkan adayı Hakan Safi, Luis Suarez'le ilgili değerlendirmede bulundu. Safi şöyle konuştu: "İki defa buluştum kendisiyle. İyi bir skorcu, iyi bir profesyonel. Eşiyle de görüştük, konuştuk. Gol kralı. Rakamları inanılmaz. Adam leblebi gibi gol atıyor. Bizim atak futbolumuza, saldırgan futbolumuza uygun bir adam. F.Bahçe'nin genlerinde her zaman saldıran futbol vardır. 1 yıldız forvet daha alacağız.''