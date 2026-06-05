Aziz Yıldırım’dan Harry Wilson hamlesi

Hakan Safi yıldız adaylarını açıklarken Aziz Yıldırım her seferinde "İhtiyaç duyulan her oyuncuyu alırız, çubukluyu giydiririz. Bizim gücümüz buna yeter" diyerek temkini elden bırakmıyor. Tecrübeli başkan adayı, sağ kanat bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekibin gündemine, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Harry Wilson geldi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Galli futbolcunun, kariyerine İngiltere dışında devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 41 karşılaşmada 11 gol ve 8 asist üreten Wilson, Fulham'ın en üretken futbolcuları arasında yer aldı. Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro seviyesinde olan deneyimli kanat oyuncusunun, yeni kulübünden üç yıllık bir sözleşme talep ettiği ifade ediliyor.

'KOCAMAN'LA GÖRÜŞTÜM ANCAK SÖZ VERMEDİM'

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, beIN Sports'a yaptığı açıklamada Aykut Kocaman ile görüştüğünü ancak söz vermediğini söyledi. Yıldırım, ''Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak. Aykut Kocaman ile adaylığımı açıklamadan görüştüm; 'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim. Ancak söz vermedim. Yabancılarla görüşüyoruz. Kazandıktan sonra ilk hafta oturur ve karar veririz, açıklarız'' ifadelerini kullandı.