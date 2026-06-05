Dünya Kupası’nın usta ve çaylakları! Bazı yıldızlar için yolun sonu...

Bosna Hersekli Dzeko (40) ve Hırvat Modric de (40) dikkat çeken diğer ustalar. Ancak bu tür büyük sahneler her zaman yeni yıldızları görmek ve onların ışıltılarına tanık olmak ister. İspanya'nın harika çocuğu 18'lik Yamal, Amerikan rüyası kuran en parlak isimlerden. Gözler, Almanya'dan Lennart Karl (18), Fransız Zaire Emery (20) ve Brezilyalı Endrick'in de (19) üzerinde olacak.

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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile birlikte 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Ochoa da 6. kez dünya kupasında sahne alacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör