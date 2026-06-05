Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, transfer bütçesini açıkladı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Safi, başkanlığa seçilmesi halinde 250 milyon Euro'luk transfer bütçesi olacağını açıkladı.

Hakan Safi, "Fenerbahçe camiasına dünya yıldızları getireceğim dedim. Cesaretle, iradeyle ve enerjimle yıldız getireceğim dedim. Bugün de 3'üncü yıldızımızı açıkladık. Bunu taraftarımıza sunmanın gururunu yaşıyorum." dedi.

BÜTÇE AÇIKLAMASI

250 milyon Euro harcayacağını söyleyen Safi, "İlk önce dünya yıldızlarını getirmenin derdindeyiz. Gelenler bir gelsin, gidenleri daha sonra göndeririz. Orada çok çeşitli B,C ve D planlarımız var. İlk önce dünya yıldızlarını getirelim. Gidenleri göndermek biraz daha kolay olacak." diye konuştu.



HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ



Hakan Çalhanoğlu için de konuşan Safi, "2 yıldan beri görüşüyorum. Sonuçta ben milli takım sevdalısı biriyim. Milli Takım soyunma odasına da iniyorum. Milli takıma prim de veriyorum. Karşılıklı güven şeklinde tüm oyuncularla görüşebiliyorum. Herkesin Hakan abisi ve Hakan başkanıyım. Milli takımda bizim de oyuncularımız var. Dediğim gibi helal hoş olsun prim de verdik. İlişkilerimiz çok iyi." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör