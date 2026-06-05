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Giriş Tarihi: 5.06.2026 11:17

FIFA Dünya Kupası, ilk kez 3 ülke ortaklığında düzenlenecek

FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 3 ülke ortaklığında geniş bir coğrafyada gerçekleştirilecek.

AA
FIFA Dünya Kupası, ilk kez 3 ülke ortaklığında düzenlenecek
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Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlenirken, 23.'sü ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılacak.

DAHA ÖNCE SADECE 1 KEZ İKİ ÜLKE ORTAKLIĞINDA DÜZENLENDİ

Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi.

Sadece 2002 yılındaki organizasyon, Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi.

İki ülkenin beraber düzenlediği ilk ve tek dünya kupası özelliği de taşıyan turnuvaya, ayrıca Asya kıtası ilk kez ev sahipliği yaptı.

2002 Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştı.

Türkiye ise turnuvadaki son maçında ev sahiplerinden Güney Kore'yi yenerek 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.

Dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.

Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 16 farklı stadyumda toplam 104 maç oynanacak.

EV SAHİPLERİ

Dünya Kupası'nda ev sahipleri şöyle:

Tarih Ev sahibi
1930 Uruguay
1934 İtalya
1938 Fransa
1950 Brezilya
1954 İsviçre
1958 İsveç
1962 Şili
1966 İngiltere
1970 Meksika
1974 Batı Almanya
1978 Arjantin
1982 İspanya
1986 Meksika
1990 İtalya
1994 ABD
1998 Fransa
2002 Güney Kore-Japonya
2006 Almanya
2010 Güney Afrika
2014 Brezilya
2018 Rusya
2022 Katar
2026 ABD, Kanada, Meksika

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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FIFA Dünya Kupası, ilk kez 3 ülke ortaklığında düzenlenecek
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