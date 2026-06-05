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Giriş Tarihi: 5.06.2026 19:57

FIFA'dan Dünya Kupası için seremoni kararı!

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu.

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FIFA’dan Dünya Kupası için seremoni kararı!
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FIFA, Dünya Kupası sırasında milli marşlar çalınmadan önce düzenlenecek seremonide, maçın kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafında dizileceğini duyurdu.

Seremonilerde ülkelerin büyük bayraklarının yer alacağı ve futbolcuların sahaya özel bir kemerin altından geçerek çıkacağı belirtildi.

FIFA, yeni sahaya çıkış seremonisinin arkasındaki temel fikrin, stat içindeki taraftarların etkinlikleri 360 derecelik bir açıyla görebilmesini sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Turnuva ilerledikçe maç öncesi seremonisine renkli dumanlar ve havai fişek gösterileri dahil edilecek.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #FIFA

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FIFA'dan Dünya Kupası için seremoni kararı!
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