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Giriş Tarihi: 5.06.2026

Fırtına öncesi sessizlik!

Fırtına öncesi sessizlik!
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Dünya Kupası'nın oynanacağı Amerika'da her an değişen sert iklim koşulları da takımları endişelendiriyor. Hava şartlarına uyum sağlamak için Florida'da kamp yapan İngiltere, FIFA ile temas kurup olası fırtınalar nedeniyle maçların ertelenmesi gerektiğini bildirdi. İngiltere'nin, Boston ve New Jersey'de oynayacağı maçlar doğu kıyısında olacak. Bu da gök gürültüsü ve yıldırım olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor. Geçtiğimiz yaz Chelsea'nin Kuzey Carolina'da Benfica ile oynadığı Kulüpler Dünya Kupası maçı, bitime beş dakika kala düşen yıldırımlar nedeniyle 2 defa durmuştu. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#AMERİKA #FLORİDA #BOSTON #NEW JERSEY #DÜNYA KUPASI

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Fırtına öncesi sessizlik!
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